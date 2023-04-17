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Türkiye
TRT Haber 17.04.2023 21:08

Yanan tarihten kurtarılan tek eser üniversitede sergileniyor

Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin olduğu bina, kurulduğu yıllarda en önemli sanat akademilerinden biriydi. 75 yıl önce çıkan yangında binlerce eser kül oldu. Ancak o yangından kurtarılan eserlerden biri yıllar sonra yuvasına döndü. TRT Haber o eserin öyküsünü araştırdı.

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan

İstanbul Fındıklı'da bulunan ve kuruluşu 1882 yılına dayanan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, döneminin en önemli sanat eğitim merkezlerindendi.

1928'de akademiye dönüştürülen merkez, 1 Nisan 1948'de çıkan büyük bir yangında kül oldu.

75 yıl sonra yuvasına döndü

Yangınla birlikte 12 bin olduğu bilinen eser de ya yandı ya da kayboldu. İşte o eserlerden biri, 75 yıl sonra yuvasına, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne, üzerinde yangının izleriyle döndü.

20. yüzyıl Fransız resim sanatını anlatan ve içerisinde resimlerin de olduğu bu kıymetli eserin eve dönüş hikayesi de oldukça etkileyici.

Bu nadir eser, akademinin öğrencilerinden de olan ünlü Ressam Cemal Tollu'nun kütüphanesinde bir süre saklı kaldı. Tollu, el yazısıyla kitabın ilk sayfasına bir de not düştü, 'binadan kurtulan talihlilerden' diye.

Yanan tarihten kurtarılan tek eser üniversitede sergileniyor

Özel bölümde muhafaza ediliyor

Ardından Üsküdar sahaflarından Bahtiyar İstekli'nin eline geçti eser. İstekli de hiç düşünmeden kitabı Mimar Sinan Üniversitesi'ne hediye etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, "Bu çok kıymetli bir kitap. Biri yangından kurtulması bir hafızaya bir tarihe tanıklık etmesi. Diğeri Cemal Tollu tarafından imzalanması ve o not düşülerek imzalanması bir başka sahafın elinde bu inanılmaz maddi değeri olan eseri evine yuvasına bilabedel getirip hediye eden bahtiyar sahafın bu davranışının gerçek bir sahaflık tarzı olduğuna inanıyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bağışı için" diyor.

Yanan akademiden geriye kalan tek eser bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sergileniyor. 

Kamera: Mustafa Oğuz
Kurgu: Ufuk Özenateş

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Yanan tarihten kurtarılan tek eser üniversitede sergileniyor
Yanan tarihten kurtarılan tek eser üniversitede sergileniyor
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