Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
Kadıköy’de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi. Otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kadıköy’de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde seyreden B.M.Ü. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak cadde üstündeki büfeye girdi. Sürücü B.M.Ü. ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı.
B.M.Ü’nün alkollü olduğu iddia edildi.
Büfede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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