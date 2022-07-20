Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçindeki 3 kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı.
Etiketler: İstanbul
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