Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı.