Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Besni'de B.V. idaresindeki kamyonet, Besni-Gaziantep kara yolu Sugözü Mesire alanı mevkiinde M.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada M.D. ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İrem D. ile Sultan D. hastanede yaşamını yitirdi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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