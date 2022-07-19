Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 23:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
20 gün arayla yine ATM'lere çekiçle saldırdı
[Fotograf: DHA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde ATM'lerin ekranlarını çekiçle kıran kişi, 20 gün sonra yeniden ATM'lere zarar verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Altınova ilçesinde N.Ş., Yalova- İzmit karayolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi.
Çevredekilerin bakışlarına rağmen tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
20 gün öncede ATM'lere zarar vermiş
Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı söylenen N.Ş.’nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
ATM’de işlemi olan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.
Etiketler: Yalova
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