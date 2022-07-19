Altınova ilçesinde N.Ş., Yalova- İzmit karayolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi.

Çevredekilerin bakışlarına rağmen tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

20 gün öncede ATM'lere zarar vermiş

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı söylenen N.Ş.’nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

ATM’de işlemi olan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.