Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. 12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın 2 saatin ardından söndürüldü.
Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Antalya Orman Orman Yangını
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