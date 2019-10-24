Esenyurt'ta, yaya kadına kapkaç yapan zanlılar, kaçmak için Ufuk Caddesi'ne ters yönden girdi.

Olayı gören H.K. isimli bir vatandaş da otomobiliyle Ufuk Caddesi'nde ters yöne giren kapkaççıları takip etti.

Kapkaççıları taşıyan motosiklet karşı yönden gelen 34 LNC 923 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada biri ağır yaralanan 2 zanlı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: AA