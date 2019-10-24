Türkiye
Denizli'de turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı24 Ekim 2019 Perşembe 11:24 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 11:27
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, Denizli-Acıpayam kara yolunda Recep Orman'ın kullandığı 03 AAR 325 plakalı traktörle çarpıştı.
Sürücüler ile minibüsteki 10 turist ve Türk rehber yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: denizli acıpayam Tur minibüsü