Diyarbakır'da 4 ton uyuşturucu ele geçirildi24 Ekim 2019 Perşembe 09:25 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 10:04
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 4 ton 562 kilo esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan esrar muhafaza altına alındı, kenevir bitkileri imha edildi.
Operasyonda ayrıca, Lice ilçesi Yolçatı Köyünde 6 adet jelikan bidon içerisindeki 250 kilo esrar maddesini elekten geçirdikleri esnada 1 adet ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
BTÖ mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı ile Lice ilçesi Dibek Köyü kırsalında icra edilen temas araması esnasında, toprağa gömülü sanayi tüpüne bağlanmış 1 adet mayın/EYP düzeneği tespit edilerek imha edildi.
Kaynak: TRT Haber