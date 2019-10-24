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Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu24 Ekim 2019 Perşembe 09:05 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 09:08
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombası ve patlayıcı bulundu.
[Fotoğraf: AA ]
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi kısalında yapılan aramada, toprağa gömülü 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek ve 20 fünye ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Van patlayıcı el bombası PKK kck