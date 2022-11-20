Dudullu Mahalle'sinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

Borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı. Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar.

Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.