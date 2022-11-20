Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçan sürücüyü kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı
[Fotograf: DHA]
Ümraniye'de bir kişi borç verdiği adam otomobile binip kaçmaya çalışınca, kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Dudullu Mahalle'sinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.
Borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı. Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar.
Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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