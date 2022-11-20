Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
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