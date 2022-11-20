Kurtlar Vadisi dizisinde kumarhane çekimlerinin yapıldığı İstanbul Üsküdar'daki mekana savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı.

Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın dizayn edildiği kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi.

Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.