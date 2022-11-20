Merkeze bağlı Gözebaşı Köyü Yeşilyurt mezrasında yazlık evler bulunuyor. Yaz dönemi geçtiğinde ise bölgede sadece birkaç aile kalıyor.

Bu durumu fırsat bilip kamyonla mezraya giden hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve girdi. Hırsızlar, elektronik aletler ve beyaz eşyalar başta olmak üzere değerli buldukları her şeyi kamyona yükleyip götürdü.

Hafta sonu mezraya gelen ve evinin soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Haberi aldıktan sonra evlerine giden diğer ev sahipleri de şoke oldu.

Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evleri inceledi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

"Malzemeleri çıkartmışlar sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar"

Köyde yaz aylarında ikamet ettiğini belirten Turgay Güler, "Komşumuz telefon açarak hırsız girdiğini söyledi. 3 parça bakır kazan ve stili götürmüşler. Evin içindeki yedek anahtarı alıp malzemeleri çıkartmışlar sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar. Mahallemizde bulunan 15 eve girmişler. Girdikleri evlerden bakır kazan, televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. İnşallah en kısa zamanda hırsızlar tespit edilir bizim de zararlarımız karşılanır" dedi.