Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaybolan otizmli çocuk 19 saat sonra bulundu
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'da zeytinlikte kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk, 19 saat sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çocuklarına kavuşan aile büyük sevinç yaşadı.
7 yaşındaki Yavuz Berk Cengiz, ailesiyle birlikte Akbük Koyu sırtlarındaki zeytinliğe gitti.
Gün boyu zeytin toplayan aile, dün saat 15 sıralarında otizmli çocuklarının kaybolduğunu fark etti.
Yardım çağrısı üzerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri aramalara başladı. Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.
Yavuz Berk, 19 saat sonra kaybolduğu yerin 8 kilometre uzağında bir yat çekek alanında sağ olarak bulundu. Ardından anne babasına teslim edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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