Petkov isimli aracı, böbreğe ihtiyacı olan Koleva isimli kadına Bulgaristan'da bir hastanede ulaştı.

Uygun donör bulma ve nakil konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen şüpheli, kadınla 62 bin liraya denk gelen 7 bin leva karşılığında anlaştı.

Petkov, daha sonra nakil için Yardanoba isimli Bulgaristan vatandaşı bir başka kadınla 25 bin Leva'ya anlaştı.

Sahte evrak düzenlendi

Böbrek nakli için sahte evrak düzenlendi. Kadınlar, Bulgaristan resmi makamlarından alınan evrakla kuzen gibi gösterildi.

Koleva ve Yardanoba isimli kadınlar böbrek nakli için Türkiye’ye geldi.

Suçüstü yakalandılar

Sahte belgelerle İstanbul'da özel bir hastaneden randevu alındı. Gerçek ise etik kurulunda ortaya çıktı.

Hastane ve polis iş birliği yaptı. Muayene esnasında operasyon yapıldı. Bulgaristan vatandaşı kadınlar suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı.