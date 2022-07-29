Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas Şarkışla'da seyreden otomobil tırla çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı.
Sivas-Kayseri karayolunda seyreden O.K. idaresindeki otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda N.B.'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra orta refüjde durdu.
Kazada O.K. ile araçtaki E.Ü. yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların durumu ağır.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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