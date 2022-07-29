Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü, 2021-2022 yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere yönelik koruma faaliyetleri kapsamında bölge müdürlüğü sınırları dahilinde 12 kişiye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Koruma kontrol faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Koruma esnasında avlanılan 12 yaban keçisi ve 3 ceylana el konulmuştur. Kaçak avlanan bu şahıslara toplam 2 milyon 500 bin lira ceza uygulanmıştır. Bölge Müdürlüğümüze bağlı İl Şube Müdürlüklerimizce koruma ve kontrol faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir."