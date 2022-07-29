Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaçan hafif ticari araç sürücüsü bir süre sonra yakalandı.
Saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi, Milli İrade Meydanı kavşağında seyreden taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.
Savrulan taksi, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Hafif ticari aracın sürücüsü, bölgeden hızla uzaklaştı. Kaçan sürücü, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Hafif ticari araçtaki 1 yolcuyla, taksideki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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