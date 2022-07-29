Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyreden 2 otomobil çarpıştı. Araçlardan biri, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya-İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkiinde çarpıştı.
Kazaya karışan otomobillerden biri, kontrolden çıkarak önce aracına binmek üzere olan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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