Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya-İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkiinde çarpıştı.

Kazaya karışan otomobillerden biri, kontrolden çıkarak önce aracına binmek üzere olan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.