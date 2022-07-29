Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir Bayındır'da motosiklet kazası meydana geldi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Tire istikametine doğru seyreden Kadir Bilgitekin yönetimindeki motosiklet, Çatal mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Kadir Bilgitekin ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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