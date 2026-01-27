Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.01.2026 13:40

Kaçak midye avcılarına 317 bin lira ceza

Samsun'un Terme ilçesinde yasaklı kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı belirlenen 9 kişiye toplam 317 bin 536 lira para cezası kesildi.

Kaçak midye avcılarına 317 bin lira ceza

Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Yalı Mahallesi deniz kıyısında kaçak ve yasaklı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde havadan dron, denizden bot ve karadan ekiplerce eş zamanlı kontrol sağlanarak sahil hattı ve avlanma faaliyetleri takip edildi.

Yapılan kontrolde yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen tekneler ve kişiler hakkında işlem yapıldı.

Denetimde 4 tekne sahibi ve 5 gemici olmak üzere toplam 9 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında 317 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Samsun Su Ürünleri
Sıradaki Haber
İzmir’de trafikte saldırı: Sürücüye 20 yıl ehliyet yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bakan Fidan'dan AB mesajı: Öncelikli hedefimiz gümrük birliği ve vize serbestisi
14:29
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
14:15
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 20 bin hasta tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor
14:09
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
14:12
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
14:07
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlası yıkılmış veya hasar görmüş durumda
Ağrı'da besicilerin zorlu kış şartlarında geçim mücadelesi
Ağrı'da besicilerin zorlu kış şartlarında geçim mücadelesi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ