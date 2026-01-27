Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
Türkiye
AA 27.01.2026 13:06

İzmir’de trafikte saldırı: Sürücüye 20 yıl ehliyet yasağı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de trafikte saldırı: Sürücüye 20 yıl ehliyet yasağı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihaleleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

