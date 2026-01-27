Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.01.2026 11:12

Antalya'yı hortum vurdu: Seralar büyük zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle bazı ev ve seralarda hasar meydana gelirken, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hortumdan özellikle 5 mahallenin etkilendiği belirtilirken seralar da büyük zarar gördü.

Antalya'yı hortum vurdu: Seralar büyük zarar gördü

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yaşanan hortum, Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde bazı ev ve seralarda hasara neden oldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, sağanak ve hortum nedeniyle zor bir gece geçirildiğini söyledi.

Hortumdan yaklaşık 150 dönüm seranın etkilendiğini bildiren Güneş, "Bazı seralarımızda ve 2 bağ evinin çatısında hasar oluştu. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değil. Sabah saatlerinden itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bitince de gerekli yardımlar yapılacak" dedi.

Seralar büyük zarar gördü

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise hortumdan ilçede özellikle 5 mahallenin etkilendiğini belirtti.

Seraların ve içindeki ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğünü aktaran Kökçe, "Seralarımız altüst oldu, tamamen yerle bir oldu. Bir daha bunun ayağa kalkması zor. Geçmiş günlerde de bir sel felaketi yaşamıştık. Allah afetsiz versin inşallah. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok yüksek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimizden çiftçimize destek bekliyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Antalya Sağanak
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
İran: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz
11:45
MEB’den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı
11:41
ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
11:39
TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBTQ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
11:36
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
11:31
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ