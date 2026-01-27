Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
AA 27.01.2026 09:48

Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan bir midibüs devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar idaresindeki midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan hayatını kaybetti. Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen Temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 21 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinin internet sitesinde kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan 22 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

