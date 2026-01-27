Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.01.2026 11:34

İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde İETT otobüsü, karşı şeride geçerek Ö.D'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken İETT otobüsünün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ö.D'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

ETİKETLER
İETT
Sıradaki Haber
Antalya'yı hortum vurdu: Seralar büyük zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
İran: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz
11:45
MEB’den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı
11:41
ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
11:39
TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBTQ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
11:31
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı
11:33
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: COP31 hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ