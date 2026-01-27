Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
AA 27.01.2026 12:56

Almanya'da elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verene 1 milyon euro ödül

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaklaşık 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan saldırıyı aydınlatacak somut bilgiyi verenlere 1 milyon euro ödül verileceği bildirildi.

Almanya'da elektrik şebekesine saldırıyı aydınlatacak bilgiyi verene 1 milyon euro ödül

Ülke basınında yer alan haberlere göre Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda 3 Ocak'ta Berlin'in güneybatısında elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Federal Savcılığın, elektrik kablolarına yönelik saldırıya ilişkin somut bilgiyi verenlere 1 milyon euro ödül koyduğuna ilişkin haberleri doğrulayan Spranger, federal hükümetin bu miktarı uygun gördüğünü ifade etti.

Spranger, miktarın bu kadar yüksek olmasının istisnai bir durum olduğunu belirterek, "Bu tek seferlik bir hadise. Federal hükümetin bu boyutta ve böyle bir durumda bu şekilde bir şey yaptığını hatırlamıyorum." dedi.

Bu yüksek ödül miktarı ile 3 Ocak’taki kundaklamanın aydınlatması ve faillerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin bilgilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Spranger saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırı sonucunda kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Almanya
