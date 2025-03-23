Kaçak avcılık fotokapanlarla önleniyor

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk sahasındaki Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Ağrı'da kırsal bölgelere yerleştirilen 147 fotokapan ve 8 dron, yaban hayatını koruma ve envanter çalışmalarına katkı sağlıyor.

Bölgede kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal arazide DKMP görevlilerince gözlem ve denetimlerin yanı sıra fotokapan ve dronlarla kurallara aykırı av yaptığı tespit edilen 529 kişiye 2024-2025 döneminde para cezası uygulandı.

Ekipler, harekete duyarlı fotokapanlarla bölgede yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, tilki, ayı, kurt ve vaşak gibi çok sayıda farklı türün doğadaki yaşamından görüntüler de elde ediyor.

Kaçak avcıların adeta korkulu rüyası haline gelen fotokapan ve dronlar ile son yıllarda yaban hayvanlarının popülasyonunda artış, kaçak avcılıkta düşüş gözlendi.

"Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçileri sayısında artış gözlemledik"

DKMP 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, bölgedeki 147 fotokapanı yaban hayatının izlenmesi ve av koruma için kullandıklarını söyledi.

Fotokapan ve dronların denetimlerdeki etkisine değinen Ümüzer, "Son dönemde fotokapan ve dronları kaçak avcılığın önlenmesinde kullanmaya başladık. Fotokapanlara yakalanan avcılara izinleri yoksa gerekli cezaları uyguluyoruz. Aynı zamanda envanter amaçlı kullandığımız fotokapanlarla her yıl yaptığımız izlemelerde bölgemizde mevcut olan yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçileri sayısında artış gözlemledik. Son envanterde 5 bin 323 yaban keçisi, 1441 çengel boynuzlu dağ keçisi sayıldı." dedi.

Ümüzer, av koruma çalışmalarında uygulanan cezai işlemlerin de kaçak avcılıkta caydırıcı olduğuna dikkati çekti.

Yaban hayvanı sayısındaki artışın sevindirici olduğunu dile getiren Ümüzer, şunları kaydetti:

"Dron ve fotokapanlar ile teknolojiden yararlanmaya başladıktan sonra normal av koruma denetimlerimiz dışında fotokapanlara yansıyan görüntülerden cezai işlem uyguladığımız için bu konuda epey bir caydırıcılık oldu. Kaçak avcılıktaki bu caydırıcılık dolayısıyla hayvan popülasyonunda artış gözlemlemekteyiz."

"Kaçak avcılığı tamamen bitiremesek de önüne geçmiş bulunmaktayız"

Ümüzer, kaçak avcılıkla mücadelede özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde yoğun çalıştıklarını belirterek, "İhbarlarda ilçelerde jandarmadan destek alıyoruz. Denetimlerin sık olması, cezaların sosyal medyadan takip edilmesiyle kaçak avcılığı tamamen bitiremesek de önüne geçmiş bulunmaktayız. Bu yaban hayatını olumlu etkiliyor." diye konuştu.

Yaban keçisini avlayana idari para cezasının yanı sıra hayvan başına 650 bin lira da tazimat cezası uygulandığını anlatan Ümüzer, "2024-2025 av sezonunda bölgede toplamda 529 kişiye para cezası uygulandı. Ekipler ihbarı değerlendirmek, arazide avcıyı görünce arabanın gitmediği yerlere yürüyerek, koşarak müdahale etmek zorunda." ifadesini kullandı.

"Kaçak avcı sayısında azalma oldu"

Erzurum DKMP Müdürü Nebi Doğan da bu sezon kontrol edilen 12 bin kişiden 156'sına cezai işlem uygulandığını söyledi.

Doğan, kaçak avlananlara Erzurum'da toplamda 1 milyon 220 bin lira idari para cezası ve tazminat uyguladıklarını anlattı.

Faaliyetlerinde ihbarlarla destek veren vatandaşlara ve güvenlik güçleri ile muhtarlara teşekkür eden Doğan, "Fotokapan ve dron görüntüleriyle kaçak, usulsüz vakalara müdahale şansımız arttı. Emniyet sayesinde kimlik bilgilerini tespit ederek yasal işlemleri uyguluyoruz. Teknolojik gelişmeleri kullanmaya başladıktan sonra kaçak avcılıkla mücadelede daha etkin olduk ve kaçak avcı sayısında azalma oldu." şeklinde konuştu.

Doğan, muhtar ve vatandaşlara doğayı ve yaban hayatını koruma hakkında eğitimler verdiklerini söyledi.