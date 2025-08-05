Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 05.08.2025 08:12

Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı

İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi, 121 şüpheli yakalandı.

Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik jandarma tarafından son 2 haftada çeşitli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda  33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

Yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarla 121 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

ETİKETLER
İstanbul Antalya Sahte İçki Sahte Alkol Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den "yağış" müjdesi: İşte serinlemesi beklenen iller...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin elektrik dönüşümü projesine 748 milyon dolar
08:49
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
08:56
Sivas'ta işçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı
07:52
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde 32 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu
06:41
Meteoroloji'den "yağış" müjdesi: İşte serinlemesi beklenen iller...
07:52
Londra’da 12 bin akıllı telefonu taşıyan tır çalındı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ