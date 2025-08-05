Meteoroloji'den "yağış" müjdesi: İşte serinlemesi beklenen iller...

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini yitirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarı haritasına göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
Edirne 20°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 19°C, 34°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Denizli 24°C, 39°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İzmir 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Manisa 24°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Adana 26°C, 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya 26°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay 25°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Isparta 20°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara 21°C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çankırı 19°C, 37°C Parçalı bulutlu
Eskişehir 19°C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Konya 23°C, 35°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bolu 17°C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Düzce 20°C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop 23°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak 21°C, 28°C Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Amasya 20°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin 22°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Samsun 23°C, 31°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
Trabzon 24°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 22°C, 40°C Az bulutlu
Van 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık
Gaziantep 22°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Mardin 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Siirt 26°C, 41°C Az bulutlu ve açık