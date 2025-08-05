Meteoroloji'den "yağış" müjdesi: İşte serinlemesi beklenen iller...

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarı haritasına göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Marmara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Balıkesir 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Edirne 20°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 19°C, 34°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Denizli 24°C, 39°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Manisa 24°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 26°C, 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Antalya 26°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay 25°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Isparta 20°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara 21°C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Çankırı 19°C, 37°C Parçalı bulutlu

Eskişehir 19°C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya 23°C, 35°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bolu 17°C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Düzce 20°C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Sinop 23°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Zonguldak 21°C, 28°C Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Amasya 20°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Artvin 22°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun 23°C, 31°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

Trabzon 24°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Kars 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Malatya 22°C, 40°C Az bulutlu

Van 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 22°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Mardin 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Siirt 26°C, 41°C Az bulutlu ve açık