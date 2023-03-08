Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır" sözlerine yer verildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.

Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.