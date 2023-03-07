T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak da geçici bir süre kullanımı kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İBB ekiplerinin bölgede çalışmasını tamamlamasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Kazanın meydana geldiği duraktan geçen tramvayların bu alanda kontrollü ilerlediği görüldü.

Bir tramvay daha raydan çıktı

Seferlerin devam ettiği sırada başka bir tramvay da Sirkeci durağında raydan çıktı. Seferler, bu durakta yeniden durduruldu.