Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enkaz başında Kur'an okuyan Ahmet hafızalara kazındı
11 yaşındaki Ahmet Kala, asrın felaketinde annesi ve 5 kardeşini kaybetti. Günlerce enkaz başında annesi ve kardeşleri için Kur'an okumasıyla hafızalara kazındı. Ahmet Kala yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.
Ahmet Kala ve ailesi Hatay Antakya'da 3 katlı bir apartmanda yaşıyordu. Ailesinden geriye bir tek babası kaldı. Depremde hayatını kurtaran annesiydi.
Annesinden kalan tek hatıra ise enkazda bulduğu çantası oldu.
Annesi küçük Ahmet'e "bir gün ölürsem ağlama, ağlarsan huzur bulamam" demişti. Ahmet, annesi ve kardeşleri için ağlamıyor.
Kur’an okumayı kendi kendine internetten izleyerek öğrenen Suriyeli Ahmet, enkaz başında Mü'min suresini okudu.
Ahmet yeniden okula gitmek istiyor
Ahmet'in tek isteği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının yeniden çıkarılıp ona ve babasına verilmesi.
Babası ile bir yakınlarının evine sığınan Ahmet, eğitimi için de kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.
Etiketler: Deprem
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