Kayseri'de 6 dakika içinde üç deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kayseri’de saat 14.47’de 4,7 ve 14.53’te 4,3 büyüklüğünde merkez üssü İncesu ilçesi olan iki deprem meydana geldi. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/5oyuY7ra5l pic.twitter.com/y72C9rNrTV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2023

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 14.47'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kayseri'deki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi:

"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Artçılar sürüyor

Saat 14.48'de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hacılar ilçesinin Kayseri merkezine oldukça yakın olduğu biliniyor.

"İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok"

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Yaklaşık 6 dakika sonra İncesu'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"600 civarında hasarlı bina vardı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu ana kadar olumsuz bir bilgi ulaşmadı fakat şehrin merkezinde bir panik söz konusu. Ayrıca önceki depremlerden kaynaklı 600 civarı ağır hasarlı yap söz konusu. Bunların da yıkım kararıyla ilgili süreci devam ediyor" dedi.

“Ciddi manada bir olumsuz bilgi ulaşmadı.”

Kayseri’de en büyüğü 4,7 olan art arda 3 deprem yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç @trthaber’de son durumu anlattı. pic.twitter.com/hsNJDNFOjt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2023

Depremin ardından heyelan oluştu

Peş peşe meydana gelen depremler sonrası Hacılar sınırındaki Yılanlı Dağ'da heyelan oluştu.



