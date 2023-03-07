Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında müteahhitlerin yanı sıra yapı denetim proje sorumluları da yer alıyor.

"Fazla çimento koymamamız gerektiği söylendi"

Adana'da onlarca kişiye mezar olan Ekim Apartmanı'nın müteahhidi de soruşturma kapsamında tutuklandı. Müteahhit Cem Akkaya, ifadesinde fazla çimento kullanımına izin verilmediğini öne sürdü.

"Betona koyulan çimento oranını artırmak istedik. Ancak dönemin mühendisler odasında görev yapan laboratuvardan sorumlu Mesut isimli şahıs bize fazla çimento koymanın betonda yanma yapacağını 7,5 torbadan fazla koymamamız gerektiğini söyledi."

Ekim Apartmanı'nda depremden üç ay önce toprak kayması yaşandığı ancak bina yönetiminin istinat duvarı yapılmamasına karar verdiği de iddia edildi.

"Vicdanen rahatım"

Yıkımı ile ilgili soruşturma başlatılan binalardan biri de Sinem Apartmanı. Enkazında birçok insanın hayatını kaybettiği apartmanın müteahhiti Hüseyin Zati Yıldırım, ifadesinde, "Vicdanen rahatım" dedi.

İlk deprem meydana geldikten sonra bina sakinlerinin binadan ayrıldığını belirten Yıldırım, tüm uyarılara rağmen bir kısım kişilerin binaya geri girdiğini, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını söyledi.

"Ben suçlamaları kabul etmiyorum"

Adana'daki Belük Apartmanı'nın projesini denetleyen görevli Abdullah Yeldan da tutuklananlar arasında.

Yeldan, suçlamaları reddederek eşyalarını almak için içeri giren vatandaşların enkaz altında kaldığını savundu.

"Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Zaten bu bina ikinci depremde yıkılmıştır. Birinci depremde boşaltılmasına rağmen eşyasını almak için yeniden içeriye giren vatandaşlar enkaz altında kalmıştır. Benim bir sorumluluğum yoktur."

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları devam ediyor.

Haber: Hilal Yıldırım