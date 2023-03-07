Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1096 yaralının tedavisi devam ediyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 17 bin 676 hastadan 1096'sının tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 16 bin 580'i taburcu edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 17 bin 676 hastadan 16 bin 580'i taburcu edilirken, 1096 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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