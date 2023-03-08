Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesindeki 8 kentte yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur bekleniyor.

Diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olacak. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 8, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Elazığ

Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.