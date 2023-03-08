Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinin bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesindeki 8 kentte yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur bekleniyor.
Diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olacak. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 8, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Elazığ
Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.
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