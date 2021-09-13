45 yaşındaki Shogan Kameda, Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde kamp yaptığı alanda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Shogan'ın tedavisi sürüyor.

Shogan, 12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktığını, Türkiye turu kapsamında Muş'un ardından Elazığ'a geldiğini söyledi.

Kamp yaptığı alanda dişini fırçalarken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Shogan, "Çay bahçesi vardı. Orada oturdum. Sahibinden de izin aldım, sonra kahvaltı yaptım. Diş fırçalarken biri bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı" dedi.

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Shogan, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin kendisine bazı fotoğraflar gösterdiğini, fotoğraftan saldırganı teşhis ettiğini dile getirdi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla D.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.