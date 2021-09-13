Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi, çalışmaya katılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
İspir ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Başköy Mahallesinde yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi.
27 yaşındaki iş makinesi operatörü, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.
Belediye ekiplerinin iş makineleri ile müdahalesi sonucunda çıkarılan operatör yaşamını yitirdi.
Operatörün cenazesi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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