Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın açıklarında 86 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sahil Güvenlik unsurları, Yunanistan tarafından geri itilen 86 düzensiz göçmeni İzmir ve Aydın açıklarından kurtararak karaya çıkardı.
Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 55 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Karaburun açıklarında da Yunanistan görevlileri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki yardım isteyen 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
Son Haberler
- 21:15
- 21:02
- 21:04
- 20:19
- 21:09
Sıradaki Haber
Hakkari'de gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz