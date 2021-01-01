Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarmanın bulduğu flamingo koruma altına alındı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bitkin halde bulunan flamingoya ilk müdahaleyi jandarma yaptı. Tedavisi tamamlanan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyalı Mahallesi'nde bitkin halde duran flamingoyu fark etti.
Flamingonun yanına yaklaşan ekipler, hayvanın hasta olduğunu anladı.
İlk müdahalesi jandarma ekiplerince yapılan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Misafirimiz Emin Ellerde— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 1, 2021
Van İl Jandarma Komutanlığınca, Boyalı Mahallesinde bitkin halde bulunan flamingoya ilk müdahale devriye personelimiz tarafından yapılmış, tedavi işlemlerinin ardından misafirimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. pic.twitter.com/2E3XnpEsZ2
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