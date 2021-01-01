Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak yardımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de 34. Hudut Tugay Komutanlığınca 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıtıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'de çocukların yeni yılı daha mutlu karşıladığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:
"34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızca Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen köyü ve Ön Tepe Mahallesi'ndeki 200 çocuğumuza bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncaktan oluşan hediyeler dağıtıldı."
Hakkari’deki çocuklarımız yeni yılı daha mutlu karşıladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2021
34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızca; Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen Köyü ve Ön Tepe Mahallesindeki 200 çocuğumuza bot, mont, atkı-eldiven ve oyuncaktan oluşan hediyeler dağıtıldı. pic.twitter.com/WxeWZvT5jG
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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