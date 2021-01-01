Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 13 gözaltı
Adıyaman’da yılbaşı gecesi bir evde uyuşturucu partisi yapan 13 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldı.
Uyuşturucuları sobaya attılar
Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polis içeri girdiğinde evde bulunan kişilerin uyuşturucuları sobanın içine attıklarını fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri su dökerek sobayı söndürdü.
Evde yapılan aramada 86 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 2,25 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelilere COVID-19 tedbirleri kapsamında toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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