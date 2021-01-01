Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da örtü yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu’da Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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