Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi yeni yıla karsız ve sessiz girdi
[Fotoğraf:AA]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, yeni yılın ilk gününü karsız ve sessiz karşıladı.
Kayak merkezindeki oteller, yetersiz kar yağışı ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk gününü sessiz karşıladı. Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk olmadı.
Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.
Etiketler: Turizm
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