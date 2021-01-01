Kayak merkezindeki oteller, yetersiz kar yağışı ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk gününü sessiz karşıladı. Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk olmadı.

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.