Bursa-Ankara kara yolunda seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Tezcan Ç., aynı yol üzerindeki polis uygulama noktasında yavaşlayan Mehmet E.’nin otomobiline çarptı. Otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde bulunan araca çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Tezcan Ç. ve Mehmet E'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.