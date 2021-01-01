Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraladığı fabrikada uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da kiraladıkları fabrikada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir fabrikada uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını edinen polis ekipleri, arama kararı çıkartarak işletmeye baskın düzenledi.
3 kişi gözaltına alındı
Fabrikada ofis olarak kullanılan bölümde esrar ve kimyasal uyuşturucu ele geçiren ekipler, bina içinde saklanan İ.T, A.Ü. ve E.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Kiraladıkları fabrikada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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