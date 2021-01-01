Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ekipler, çalışma başlattı.
İş makinesiyle duvar yıkıldı
Bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.
109 bin lira ceza
Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.
Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.
Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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