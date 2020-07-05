Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile, Şile Sahilköy Plajı, havadan denetlendi.

Sahilde hazır bulunan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, boğulma olaylarının önlenmesi ile çeken akıntıya karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Denetimler sahilden botlarla, havadan ise helikopterle yapılarak eş zamanlı gerçekleştirildi.

"Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ediyoruz"

Denetimlerin düzenli olarak yapıldığını belirten Jandarma Kıdemli Başçavuş Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanı Salih Ceyhan, "Kontrollerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Bugün bilgilendirme notu da dağıttık. Sahilde gezen botlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ediyoruz. Takmayanları uyarıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, eğer akıntıya kapılırlarsa kendilerini suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak rahat bırakmaları, akıntının sonunda sağlı sollu çıkışları kullanarak kıyıya gitmelerini öneriyoruz" dedi.