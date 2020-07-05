Haber Giriş: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta aranan şüphelilere yönelik operasyon: 43 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Eenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
170 adrese baskın yapıldı
95 ekip ve 242 polisin katıldığı operasyonda, önceden belirlenen 170 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 43 şüphelinin cinayet, hırsızlık, yaralama, kesici delici alet ve silah bulundurma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ifade edildi.
Etiketler: Eenyurt İlçe Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 16:37
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